كويت إنرجي تمضي قدما في العراق ولا خطط بشأن كردستان

من بيج ماكي

لندن 11 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة كويت إنرجي إنها تركز بقوة على إنتاج الغاز والتنقيب عن النفط في جنوب العراق ولن تخاطر بإغضاب بغداد من خلال السعي وراء صفقات مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال.

وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لكويت إنرجي إن الروابط القوية مع بغداد عامل أساسي للاستثمار الاستراتيجي للشركة في جنوب العراق.

وأضافت في مقابلة "الأمر بسيط للغاية. كان طموحنا منذ البداية هو أن نتمكن من انتاج الغاز في العراق وتصدير بعضه إلى الكويت."

وأثارت إكسون موبيل وتوتال اللتان تعملان في مشروعات عملاقة في جنوب العراق غضب الحكومة المركزية بتوقيع عقود تنقيب مع حكومة كردستان في صفقات تعتبرها بغداد غير قانونية.

وتسببت العقود في مزيد من التوتر بين بغداد والأكراد بفعل نزاع ممتد منذ فترة طويلة بشأن النفط والأراضي والاستقلال السياسي.

ولا يزال تصدير الغاز العراقي موضوعا حساسا لأن بغداد وبعد نحو عشر سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد مازالت لا تستطيع توفير الكهرباء للمواطنين إلا لساعات قليلة في اليوم.

وقالت أكبر "الوقت ليس مناسبا الآن (لتصدير الغاز إلى الكويت) بسبب احتياج العراق للغاز.