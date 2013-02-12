الكويت تخفض سعر شحنات مارس من الخام للمشترين الآسيويين
طوكيو 12 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدر تجاري اليوم الثلاثاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس آذار من الخام للمشترين الآسيويين عند مستوى يقل 40 سنتا للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي وذلك بانخفاض 1.35 دولار عن الشهر السابق.
كان سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط يزيد 0.95 دولار للبرميل فوق متوسط عمان ودبي.
وترتبط معادلة سعر الخام الكويتية بمعادلة سعر الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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