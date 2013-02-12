الكويت تخفض سعر شحنات مارس من الخام للمشترين الآسيويين

طوكيو 12 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدر تجاري اليوم الثلاثاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس آذار من الخام للمشترين الآسيويين عند مستوى يقل 40 سنتا للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي وذلك بانخفاض 1.35 دولار عن الشهر السابق.