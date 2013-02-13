تقرير: فائض ميزانية الكويت قد يصل 14.4 مليار دينار هذا العام

الكويت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء إن فائض موازنة الكويت للعام المالي الحالي 2012-2013 قد يصل إلى 14.4 مليار دينار (51.1 مليار دولار).

وقال التقرير "مع بقاء شهرين فقط من السنة المالية الحالية ليس من المحتمل أن تؤثر سيناريوهات الأسعار .. على ميزانية السنة المالية 2012-2013."

وتوقع التقرير أن يبلغ سعر برميل النفط بين 105 و106 دولارات في المتوسط لكامل السنة مبينا أنه إذا جاءت المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية بنسبة خمسة إلى 15 بالمئة كما هو متوقع فقد يبلغ فائض الميزانية ما بين 11.9 و14.4 مليار دينار.

وأضاف التقرير أن هذا الفائض سيكون قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقررت الحكومة الكويتية في سبتمبر أيلول رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة في موازنة 2012-2013.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة وتقوم باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.