مصادر: كوفبيك الكويتية تختار بنوكا لترتيب قرض قيمته 750 مليون دولار
دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز اليم الخميس إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) اختارت خمسة بنوك لترتيب قرض مجمع قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات للمساعدة في تمويل عملياتها.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمائها إن الشركة اختارت بنك طوكيو-ميتسوبيشي وبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الكويت الوطني ورويال بنك أوف سكوتلند لترتيب القرض.
وتملك مؤسسة البترول الكويتية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية التي ينصب اهتمامها على الأنشطة الخارجية.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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