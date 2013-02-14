مقدمة 1-مصادر: كوفبيك الكويتية تختار بنوكا لترتيب قرض قيمته 750 مليون دولار

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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز اليوم الخميس إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) اختارت خمسة بنوك لترتيب قرض مجمع قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات للمساعدة في تمويل أنشطتها العامة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمائها إن الشركة اختارت بنك طوكيو-ميتسوبيشي وبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الكويت الوطني ورويال بنك أوف سكوتلند لترتيب القرض.

وتملك مؤسسة البترول الكويتية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية التي ينصب اهتمامها على الأنشطة الخارجية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الشركة للتعليق.

وقال أحد المصادر وهو مصرفي اقليمي إنه إذا بدأ الاكتتاب في القرض في غضون الأيام القليلة المقبلة فمن المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الربع الأول من العام.

وحصلت الشركة على قرض بقيمة 320 مليون دولار يستحق السداد في مايو أيار المقبل. ومول هذا القرض عشرة بنوك بقيادة سيتي جروب وان.بي.كيه في عام 2008 بفائدة مئة نقطة اساس فوق سعر ليبور وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال مصرفي ثان مقيم في لندن إن القرض الجديد ليس لإعادة تمويل القرض الذي يستحق في مايو والذي سيسدد لدى حلول موعد استحقاقه.

وفي ديسمبر كانون الأول قالت شركة بي.بي النفطية البريطانية العملاقة إن كوفبيك ستشتري حصة 34.3 بالمئة في حقل ياتشينجغ للغاز في بحر الصين الجنوبي مقابل 308 ملايين دولار نقدا. ومن المنتظر استكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2013.

وتعمل الشركة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول والانتاج في افريقيا والشرق الأوسط واسيا واستراليا وكانت على صلة بعملية استحواذ على امتياز نفطي ضخم في جنوب السودان كانت تسيطر عليه شركة توتال الفرنسية.