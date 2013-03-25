وزير النفط الكويتي: السوق متخمة بعض الشيء بالامدادات
الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - أبلغ وزير النفط الكويتي الصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة اليوم الإثنين إن الكويت أنتجت أقل قليلا من 2.9 مليون برميل يوميا من الخام في مارس اذار وهو مستوى يقل بعض الشيء عن متوسط انتاجها وذلك بسبب أعمال صيانة.
وقال الوزير هاني حسين إن انتاج بلاده من النفط "أقل قليلا من 2.9" مليون برميل يوميا. وتنتج الكويت ثلاثة ملايين برميل يوميا في المتوسط.
وأضاف الوزير أن أسواق النفط العالمية "متخمة بعض الشيء بالامدادات". (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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