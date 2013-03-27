التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 2.1% في فبراير

الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط نقلا عن أرقام لمكتب الإحصاءات: تضخم أسعار المستهلكين (%) فبراير 2013 يناير 2013 فبراير 2012 التغير الشهري 0.1 -0.2 0.2 التغير السنوي 2.1 2.3 3.8 ملحوظة: زادت أسعار الغذاء التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار 0.8 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.1 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 2.9 بالمئة العام الماضي وهو أقل مستوى منذ 2004. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)