وزير المالية الكويتي: إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين 744 مليون دينار

الكويت 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).

ورضخت حكومة الكويت للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ووافقت في مارس آذار الماضي على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لقروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس آذار 2008 وإعادة جدولتها لهم.

لكن الحكومة قالت في حينها إنها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت "بالجذرية" حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية.

وقال الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها لأعضاء البرلمان "بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية."