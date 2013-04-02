مقدمة 1-وزير المالية الكويتي: إجمالي تكلفة إسقاط الديون 744 مليون دينار

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الكويت 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).

وقال الشمالي اليوم للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية في دبي "إن هذه القضية ستثار غدا في البرلمان."

وقال الشمالي ردا على سؤال حول الكلفة المتوقعة لاسقاط ديون المواطنين إنها ستكون 744 مليون دينار مؤكدا أن آلية الدفع ستكون من خلال قيام المواطنين بسداد ديونهم للحكومة مباشرة.

ورضخت حكومة الكويت للضغوط التي مارسها أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ووافقت في مارس آذار الماضي على القراءة الأولى لقانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لقروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في الفترة ما قبل 30 مارس آذار 2008 وإعادة جدولتها لهم.

لكن الحكومة قالت في حينها إنها تطلب من النواب إجراء تعديلات وصفت "بالجذرية" حتى يتم تمرير التشريع في القراءة الثانية.

وقال الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينها لأعضاء البرلمان "بقاء القانون في وضعه الحالي يحتاج لتعديلات جذرية (حتى) يجنبنا أية تداعيات أو سلبيات مستقبلية."

وتنص المادة الأولى من القانون على انشاء "صندوق يسمى صندوق الأسرة تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية.. من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين (و) الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية قبل تاريخ 30-3-2008."