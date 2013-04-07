زين الكويتية تتوقع الانتهاء من طرح حصة في زين العراق قبل نهاية 2013

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس ادارة شركة زين الكويتية للاتصالات وهي أكبر شركة اتصالات في البلادوتعمل في ثماني دول من بينها السعودية والعراق والسودان ولبنان إن شركته تتوقع الانتهاء من طرح حصة في شركتها التابعة (زين العراق) قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أسعد البنوان رئيس الشركة اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية لزين "الشركة تسير في إجراءات الاكتتاب."

ويجب أن تطرح زين العراق ربع أسهمها وتدرج في بورصة العراق حسبما تنص عليه شروط الرخصة التي دفعت مقابلها 1.25 مليار دولار وكذلك شركات المحمول الأخرى في العراق.

قد تكون شركة زين الكويتية للاتصالات هي البائع الوحيد لحصة في الطرح العام الأولي لوحدتها العراقية وهو ما يمكن أن يخفض حيازتها بشكل كبير لكن مع استمرار تملكها لنسبة مسيطرة.

وقال وائل غنايم المدير المالي والتشغيلي لزين العراق مجيبا على أسئلة من رويترز بالبريد الالكتروني الاربعاء الماضي إن الشركة تتوقع استكمال الطرح العام الأولي بنهاية يونيو حزيران.

وإذا غطى الاكتتاب الأسهم المطروحة بالكامل فإن حصة زين الكويت في المشغل رقم واحد لخدمات المحمول في العراق وإحدى وحداتها الرئيسية يمكن أن تنخفض إلى 51 بالمئة من 76 بالمئة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت زين العراق تخطط لبيع ما يزيد على 25 بالمئة من أسهمها أم لا.

ومن المرجح أن تستخدم زين العراق حصيلة الطرح العام لتحسين شبكتها أو تحويل الأموال إلى الكويت.

وحققت زين العراق زيادة قدرها ستة بالمئة في صافي الأرباح لعام 2012 ليصل إلى 369 مليون دولار وساهمت بما يزيد على ثلث إيرادات المجموعة.