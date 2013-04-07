زين الكويتية تسعى لدخول ليبيا وتتوقع اتمام الطرح الأولي لزين العراق في 2013

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من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس ادارة شركة زين الكويتية أسعد البنوان اليوم الأحد إن الشركة وهي المحتكر السابق لسوق الاتصالات في الكويت تدرس دخول السوق الليبي وتتوقع الإنتهاء من إدراج أسهم وحدتها في العراق في البورصة بنهاية العام الحالي.

وتعمل زين أكبر شركة اتصالات في البلاد حاليا في ثماني دول من بينها العراق والسعودية والسودان لكنها باعت أصولا في نحو 15 دولة في أفريقيا لبهارتي إيرتل الهندية مقابل تسعة مليارات دولار في 2010 وسيشكل دخول ليبيا عودة الشركة إلى سياسة التوسع الخارجي مجددا.

وقال البنوان للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للمساهمين اليوم "لدينا دراسة... مهتمون بالسوق الليبي في الوقت الحالي."

ولا يزال قطاع الاتصالات في ليبيا يخضع لسيطرة الدولة.

وتسيطر الحكومة الليبية على شركة بريد ليبيا وتملك شركة ليبيا للاتصالات والتقنية شركتي خدمات المحمول في البلاد وهما المدار الجديد وليبيانا إضافة إلى شركة خدمات الإنترنت الرئيسية حيث ظل القطاع معزولا عن المنافسة الأجنبية طوال حكم القذافي الذي دام 42 عاما.

وخططت ليبيا لطرح مناقصة لإرساء عقد لإدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وهو ما نظر إليه محللون كمقدمة للخصخصة لكن تلك المناقصة تأجلت وفقا لما قاله أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لاتصالات الاماراتية في مارس آذار.