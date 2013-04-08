وزير: الكويت ستنفق ما يصل إلى 18 مليار دولار على مشاريع في 2013-2014

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم الاثنين إن الكويت تنوي إنفاق ما بين 4.5 وخمسة مليارات دينار (15.8-17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-201 التي بدأت هذا الشهر.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت إن اقتصاد بلاده عضو منظمة أوبك سينمو ما بين 4.5 وخمسة بالمئة هذا العام.

وهذا تقدير أكثر تفاؤلا من نتائج استطلاع أجرته رويترز حيث توقع المحللون في يناير كانون الثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ثلاثة بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر بنحو 5.1 بالمئة في 2012.

من ناحية أخرى قال الشمالي إن نسبة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال المقبلة في ميزانية 2013-2014 ستبقى عند 25 بالمئة دون تغير عن السنة السابقة وتوقع زيادة إقتراض المواطنين من البنوك بعد قانون إسقاط الفوائد.

وقال الوزير إنه لا نية لاتخاذ خطوات بشأن عملاء البنوك الاسلامية على غرار اسقاط فوائد الديون التقليدية.

كان مجلس الأمة (البرلمان) وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس آذار 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها.