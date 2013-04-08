مقدمة 2-الكويت ستنفق ما يصل إلى 17.5 مليار دولار على مشاريع في 2013-2014

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من أحمد حجاجي

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم الاثنين إن الكويت تنوي إنفاق ما بين 4.5 وخمسة مليارات دينار (15.8-17.5 مليار دولار) على مشاريع تنمية في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت هذا الشهر.

وتسببت توترات سياسية داخلية في تأخر العمل بأجزاء من خطة للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية قيمتها 30 مليار دينار كان البلد العربي الخليجي قد أعلن عنها في أواخر 2010.

وفي الأشهر الأخيرة صدرت تعليقات لاذعة من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بشأن تأثير الوضع السياسي على النمو الاقتصادي وذلك في انتقادات علنية نادرة من رجل أعمال خليجي بارز.

لكن ثمة مؤشرات على أن الحكومة بصدد المضي قدما في بعض المشاريع.

وبلغ فائض الميزانية الكويتية 17.2 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حسبما أظهرت بيانات أولية في نهاية مارس آذار وذلك بفضل قوة إيرادات النفط وإنفاق عام دون المتوقع.

وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت أن اقتصاد بلاده عضو منظمة أوبك سينمو ما بين 4.5 وخمسة بالمئة هذا العام. ولم يذكر تفاصيل أخرى.