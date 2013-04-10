مصادر: كوفبيك الكويت تطلق قرضا مجمعا بقيمة 750 مليون دولار

لندن 10 أبريل نيسان (رويترز) - قاال مصدران مطلعان إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بدأت إجراءات الحصول على قرض مجمع مدته خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار.

وأفادت بيانات لمؤسسة تومسون رويترز لتسعير القروض أنه سيكون أكبر قرض مجمع تحصل عليه كوفبيك على الإطلاق.

ويأتي القرض في وقت ملائم بالنسبة للمقترضين في الشرق الأوسط لأن المقرضين يحرصون على زيادة الأحجام بعد نشاط متقطع في 2012.

ولم يتسن على الفور الاتصال بكوفبيك للتعليق.

وقال مصرفيون إن كوفبيك المملوكة لشركة البترول الكويتية تدفع 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).

ومن بين البنوك المنسقة للقرض بنك الكويت الوطني وجيه بي مورجان ويقوم بترتيبه بنك طوكيو ميتسوبيشي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الكويت الوطني ورويال بنك أوف سكوتلند.