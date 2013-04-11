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الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لعقود مايو الي المشترين في اسيا

Thu Apr 11, 2013 1:08am GMT
 
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طوكيو 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس ان الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام لعقود مايو ايار الي المشترين الاسيويين عند مستوى يزيد خمسة سنتات عن متوسط اسعار خامي عمان/دبي وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.20 دولار عن الشهر السابق.

وكان سعر البيع الرسمي لعقود ابريل نيسان قد تحدد عند مستوى يقل 1.15 دولار عن متوسط اسعار عمان/دبي.

وتربط الكويت معادلتها لتسعير النفط بشكل فضفاض بمعادلة تسعير الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية-هاتف 0020225783292)
 