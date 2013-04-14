وزير النفط الكويتي: أسعار النفط قد تصل دون 90 دولارا

الكويت 14 أبريل نيسان (رويترز) - توقع وزير النفط الكويتي هاني حسين في تصريح صحفي نشر اليوم الأحد أن تهبط أسعار النفط إلى مستوى 90 دولارا للبرميل أو دون ذلك.

وقال حسين في تصريح نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم إن توقعات الخبراء ترشح انخفاض الأسعار أكثر وقد تصل إلى 90 دولارا للبرميل أو أقل لكنه توقع ارتفاعها مرة أخرى في حال حدوث أي تطورات على الجبهة الكورية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر قرب 102 دولار للبرميل يوم الجمعة في ظل قلق بشأن نمو الطلب العالمي على النفط.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بعد خطوتين مماثلتين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة أوبك الأسبوع الماضي.

واعتبر حسين أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط يعود إلى أن الأرقام الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا جاءت أقل من المتوقع وأنه "لولا الحظر الإيراني لكانت الأسعار انخفضت أكثر فالأسباب في الأساس اقتصادية."

وأشار حسين إلى أن أسبابا أخرى ساهمت في انخفاض الأسعار منها الزيادة الضعيفة في الاستهلاك بين العام الحالي والعام الماضي والتي لم تتعد 800 ألف برميل يوميا وتمت تغطيتها كلها من خارج منظمة أوبك.

وأكد أن "انخفاض أسعار النفط حاليا لا يسبب أي عجز ولا قلق على الميزانية (الكويتية) حتى لو انخفضت الأسعار أكثر."