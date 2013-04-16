الكويتية تختار أياتا لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) فاز بعقد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة للشركة وأن مجلس الإدارة سينفذ الاقتراحات التي سيقدمها هذا الاتحاد لتعديل مسار الشركة المملوكة للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن النصف قوله إن أياتا فازت بالعقد من بين أربع شركات متخصصة بعد أن قدمت أفضل الأسعار وحازت على أفضل تقييم. لكنه لم يذكر قيمة العقد. وأقر مجلس الوزراء الكويتي في أكتوبر تشرين الأول الماضي مشروع مرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بهدف "تجاوز العقبات" التي تعوق تنفيذ قرار يعود لعام 2008 بخصخصة الشركة.

كان البرلمان الكويتي أقر في 2008 خطة لخصخصة الخطوط الجوية التي تمنى بخسائر. وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40 بالمئة من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة إلى مستثمر للأجل الطويل.

وانتقد النصف من يقولون إن الخطوط الكويتية ستنتهي من عمليات الخصخصة في غضون عشرة أشهر موضحا أن هذا "غير واقعي" لأن الخطوط البريطانية وغيرها من الشركات استغرقت اكثر من ست سنوات لإتمام عملية الخصخصة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق الربحية.

وأوضح ان دور مجلس الإدارة الحالي يتحدد في وضع الشركة على الطريق الصحيح نحو الخصخصة وسينتهي دوره بمجرد إتمام هذه العملية.

وذكر ان القيادة السياسية اختارت الخطوط الكويتية "كتجربة أولى لعملية الخصخصة" وأن مجلس الإدارة الحالي رسم خارطة طريق لعملية الخصخصة بالاستعانة بتجارب شركات الطيران العالمية التي قامت بتنفيذ مثل هذه الخصخصة وسيتم عرض هذا التصور على القيادة السياسية لأخذ القرار النهائي.

وأكد ان الطائرات الجديدة تحتاج الى أموال موضحا انه حتى إذا تم تسلم المبلغ الذي خصص كرأسمال للكويتية والبالغ 250 مليون دينار سيذهب منه 200 مليون دينار للديون وسيكون المبلغ المتبقي غير كاف لتغطية عمليات التأجير. وذكر ان الشركة ستلجأ للاقتراض من البنوك وأنه تمت مخاطبة أكثر من بنك "فعملية الاقتراض ليست سهلة كما يتوقعها البعض".