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نمو الفائض التجاري للكويت إلى 22 مليار دولار في الربع/4

Sun Apr 21, 2013 1:57pm GMT
 
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21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي
الكويتي اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت ارتفع قليلا
إلى 6.63 مليار دينار (22.3 مليار دولار) في الربع الأخير من 2012
مقارنة مع 6.28 مليار دينار في الربع السابق.
    
التجارة الخارجية للكويت  الربع/4-2012  الربع/3-2012 
الربع/4-2011
بالمليار دينار
الصادرات                8.203         9.053         7.576
صادرات النفط            7.772         7.681         7.218
الواردات                1.838         1.774         1.869
الفائض                  6.364         6.279         5.707
    
نسبة التغيرات السنوية بالدينار
الصادرات الاسمية         8.3            10.8         
الواردات الاسمية        -1.7            4.0        
    
    ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي.
التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات
الرسمية.
    توقع محللون في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن
يرتفع ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 44.9 في المئة من
الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 44 في المئة في 2011.
    (الدولار = 0.2849 دينار كويتي)

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف
0020225783292)
 