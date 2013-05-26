وسائل إعلام: قبول استقالة وزير النفط الكويتي
الكويت 26 مايو أيار (رويترز) - أفادت وسائل إعلام كويتية بقبول استقالة وزير النفط هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال.
كان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قال في وقت سابق هذا الشهر إن بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر تفاصيل. وقالت صحيفتا الراي والوطن في موقعهما على الانترنت نقلا عن مصادر إن استقالة حسين قبلت اليوم الأحد.
وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة النفط للحصول على تعقيب.
وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في البلد عضو منظمة أوبك حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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