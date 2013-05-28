البترول الوطنية الكويتية توقع عقدا بقيمة 147 مليون دينار مع ديلم الكورية

الكويت 28 مايو أيار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة البترول الوطنية الكويتية وقعت عقدا بقيمة 147.3 مليون دينار (514 مليون دولار) مع ديلم الصناعية الكورية بشأن تقديم خدمات في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن العقد يتعلق "بإنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمشروع مناولة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي."

وقال محمد منصور العجمي المتحدث الرسمي في شركة البترول الوطنية إن مدة تنفيذ العقد 36 شهرا ويشمل تصميم وتوريد وتركيب واختبار المرافق الجديدة التي تتضمن صهاريج جديدة للكبريت السائل ومضخات تغذية الكبريت والأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والآلات الدقيقة اضافة إلى أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق.

ويشمل العقد أيضا تحديث رصيف الكبريت في ميناء الأحمدي وأنظمة الملاحة والإرساء وتحديث مرافق مناولة الكبريت والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.