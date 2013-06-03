مقابلة-جنوب السودان يعلن عن شراكة بين توتال وإكسون لاستكشاف النفط

من هيروارد هولاند

جوبا 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مشرع كبير في جنوب السودان اليوم الاثنين إن شركة توتال النفطية الفرنسية ستدخل في شراكة مع اكسون موبيل الأمريكية العملاقة ومع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للتنقيب عن النفط في ولاية جونجلي.

ومنعت الحرب الأهلية في السودان بين 1983 و2005 توتال من النقيب في منطقة امتياز تمتد 120 ألف كيلومتر مربع في جونجلي بشرق جنوب السودان. وتملك توتال حصة أغلبية في منطقة الامتياز (ب) منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.

والعام الماضي قالت حكومة جنوب السودان إنها تتفاوض مع توتال لتقسيم منطقة الامتياز من أجل تسريع عمليات التنقيب وتوفير الايرادات التي تحتاجها الحكومة بشدة.

وقال هنري أودوار رئيس لجنة الطاقة والتعدين في برلمان جنوب السودان إن منطقة الامتياز تقسم الآن إلى المنطقة (ب1) والمنطقة (ب2) والمنطقة (ب3).

وأضاف في مقابلة مع رويترز "بدأت توتال الآن بتشجيع من الحكومة في التعاون مع شركاء بعينهم. أصبحت اكسون موبيل والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية شريكين في منطقة الامتياز ب1."

وقال مصدر آخر في قطاع النفط لرويترز إنه لم يتم الانتهاء من الصفقات بعد لكن منطقة الامتياز ب2 ستكون من نصيب نفس الشركات. وأضافت المصادر أن الحكومة لم تقرر بعد مصير المنطقة ب3.