صحيفة: الكويت تعتزم حفر 1200 بئر لانتاج النفط الثقيل

الكويت 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن شركة نفط الكويت الحكومية تعتزم حفر 1200 بئر في منطقة الشمال لاستخراج النفط الثقيل.

ونقلت الصحيفة عن حسنية هاشم نائب العضو المنتدب لمنطقة الشمال في شركة نفط الكويت قولها "سيتم حفر ما يقارب 1200 بئر لانتاج النفط الثقيل وبناء المنشآت اللازمة لانتاج ومعالجة وتصنيع وتصدير النفط الثقيل."

وأوضحت أن كلفة حفر البئر الرأسي سيكلف 150 ألف دينار بينما يكلف حفر البئر الأفقي 300 ألف دينار. دون أن توضح عدد الآبار الرأسية والأفقية المستهدفة.

وأكدت أن النفط الثقيل يمثل عنصرا مهما في استراتيجية الشركة لعام 2030 الهادفة للوصول بالطاقة الانتاجية إلى معدل أربعة ملايين نفط يوميا والحفاظ على هذا المعدل حتى عام 2030 مبينة أن الكويت "غنية باحتياطات كبيرة من هذا النوع من النفط (الثقيل) أهمها في حقل الرتقة في مكمن فارس السفلي في شمال الكويت."

وتزيد القدرة الانتاجية للكويت حاليا عن ثلاثة ملايين برميل يوميا. لكن الانتاج الفعلي يتم وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع منظمة أوبك.

وأضافت هاشم أن من المقرر الوصول بالقدرة الانتاجية من النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت الغنية بالنفط إلى 60 ألف برميل يوميا بحلول عام 2017 و270 ألف برميل يوميا بحلول 2030.

وقالت إنه "لم يسبق للشركة أن أنتجت هذا النوع من النفط نظرا لتوافر النفط العادي من الحقول الأخرى ولكننا نحتاج الآن إلى تطوير هذه المكامن.. ولذلك قمنا بإجراء عدة تجارب ناجحة لاستخراجه."

وأكدت أن "السوق العالمي تغير" في نظرته للنفط الثقيل الذي لم يكن مرغوبا من قبل مشيرة إلى أن الكويت لديها "عملاء من الهند يطلبون النفط الثقيل في أسرع وقت كذلك فإن هناك مصافي في الولايات المتحدة خاطبتنا للحصول على هذا المنتج إضافة الى أن هناك مصانع كثيرة في العالم تبحث وتعد منشآت خاصة للنفط الثقيل."

وأكدت أن المصفاة الرابعة التي تعد الكويت لإنشائها والتي تأخرت عدة سنوات سيكون لها دور بارز في تكرير النفط الثقيل الذي سيتم حرقه للحصول على الكهرباء.