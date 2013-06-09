كونسورتيوم يدرس خياراته بعد رفض سيفرن ترنت البريطانية أحدث عروضه

لندن 9 يونيو حزيران (رويترز) - رفضت شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت عرض استحواذ محسن بقيمة 8.2 مليار دولار في حين توشك المهلة الممنوحة لراغبي الشراء لتقديم عرض رسمي من نهايتها.

وقدم كونسورتيوم لونجريفر بارتنرز ويضم مكتب الاستثمار الكويتي -وهو صندوق للثروة السيادية - وصندوق التقاعد لموظفي الجامعات البريطانية وشركة بورياليس للبنية التحتية وهي جزء من صندوق كندي لمعاشات التقاعد عرضا نقديا بسعر 2200 بنس للسهم يوم الجمعة.

وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة أعلنت سيفرن ترنت رفض العرض وقالت إنه لا يناسب قيمة الشركة على المدى الطويل والامكانات المستقبلية للشركة التي لديها 7.7 مليون عميل في وسط وغرب بريطانيا وويلز.

وتلقى شركات المياه والصرف الصحي البريطانية اهتماما من المستثمرين المتعطشين لعائدات كبيرة بسبب تدفق السيولة المستمر وهيكلها التنظيمي المواتي.

وسبع من شركات المياه البريطانية العشرة الآن في يد مستثمرين من القطاع الخاص.

والعرض الأخير هو الثالث الذي يتقدم به الكونسورتيوم خلال شهر وهو أفضل من عرض سابق عند 2125 بنسا للسهم رفضته سيفرن في الثالث من يونيو حزيران.

وفي الشهر الماضي قال مستثمرون إنهم قد يرغبون في البيع بسعر 2300 بنس أو اكثر غير أن واحدا من أكبر 20 مساهما في سيفرن ترنت قال إن سعر 2200 بنس مناسب.

ووفقا للوائح الاستحواذ في بريطانيا فإن أمام الكونسورتيوم مهلة حتى 11 يونيو للتقدم بعرض رسمي أو الانسحاب.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن الكونسورتيوم يدرس خياراته وقد يتقدم بعرض آخر يوم غد الاثنين.

غير أن صحيفة صنداي تلجراف قالت إن الكونسورتيوم أصابه الاحباط من سرعة رفض العرص في نفس اليوم وإنه يوشك على الانسحاب.