وزيرة: الكويت قد تضطر للاستدانة في 2030

الكويت 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الكويتية رولا دشتي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الخميس إن بلادها الغنية بالنفط قد تضطر للاستدانة بدءا من عام 2030 إذا استمر معدل الإنفاق على ما هو عليه حاليا.

وكانت بيانات للبنك المركزي أظهرت في مايو أيار أن فائض ميزان المعاملات الجارية في الكويت عضو منظمة أوبك زاد حوالي 20 في المئة إلى 22.2 مليار دينار (77.8 مليار دولار) في 2012 مقارنة مع العام السابق.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن تصريحات الوزيرة جاءت خلال مناقشة مجلس الأمة (البرلمان) أمس لزيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا من 50 دينارا لكل طفل حتى الطفل السابع حيث أكدت دشتي أن الأمر جد خطير وليس "غشمرة (تهريج)."

ونقلت الصحيفة عن دشتي قولها إن العجز المتوقع في 2030 سيكون بحدود 51 مليار دينار "وعلى فرض أن الكويت ستنتج في هذا الوقت ما معدله 4.5 مليون برميل نفط يوميا علما أننا ننتج حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا ومع ذلك سيكون العجز حتميا وهو عجز سيستمر من 2031 الى 2035 وهذا سيناريو متفائل."

وأوضحت الوزيرة أن موازنة الدولة تبلغ حاليا نحو 21 مليار دينار منها 75 في المئة للرواتب والأجور والدعم المباشر.

وقالت "علينا الانتباه إلى حقوق أجيالنا القادمة وتحمل مسؤولياتنا الوطنية."