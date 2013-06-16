السودان يعفي قطاع الاتصالات من ضريبة الأرباح لثلاث سنوات

من ماثيو سميث

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان أعفى قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية البالغة 30 بالمئة حتى نهاية 2015 واستبدلها بضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالي الدخل بنسبة 2.5 بالمئة في خطوة من المنتظر أن تساعد القطاع المتضرر من هبوط قيمة العملة المحلية.

وبحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب في سبتمبر أيلول يفرض السودان أعلى ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف المحمول في العالم العربي وهو ما يعرقل الاستثمارات في قطاع حيوي في البلد الذي مازال يكابد تداعيات انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

ويبطل القرار الأخير خطوة سابقة لزيادة الضرائب في ديسمبر كانون الأول 2011 حينما قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة وزيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى 30 بالمئة من 15 بالمئة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضريبة الجديدة البالغة 2.5 بالمئة على إجمالي الدخل ستكون بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أم ستحل محلها.

وتشتري شركات خدمات المحمول الثلاث في السودان وهي زين السودان وام.تي.ان وسوداني المعدات بالعملة الصعبة مثل الدولار أو اليورو لذا فإن هبوط قيمة الجنيه السوداني يزيد نفقاتها في الوقت الذي يتراجع فيه متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد.

وقال متحدث باسم زين إن الإعفاء من ضريبة الأرباح سيسري بأثر رجعي من أول يناير كانون الثاني 2013.

وبلغ معدل الانتشار لخدمات المحمول في السودان 58 بالمئة في 2011 لتحتل البلاد المرتبة 159 عالميا بحسب بيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات ومازال هناك مجال واسع للنمو لكن ذلك يتطلب من المشغلين توسيع وتحسين شبكاتهم للوصول بالخدمات إلى مزيد من السكان.