زين الكويتية تتوقع انعكاس إعفاءات الضرائب السودانية على نتائجنا العام الحالي

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - توقعت شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة التي تمتلك وحدة لها في السودان اليوم الأحد أن يظهر أثر قرار حكومة الخرطوم بإعفاء شركات الاتصالات من الضرائب على نتائجها خلال العام الحالي.

وقالت زين في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت "نود إفادتكم بأن الحكومة السودانية قررت إعفاء شركات الاتصالات المتنقلة العاملة داخل السوق السوداني من ضريبة أرباح الاعمال بنسبة 30 في المئة من صافي الأرباح وضريبة التنمية الاجتماعية بنسبة 5 في المئة من صافي الأرباح ورسوم الرخصة السنوية بنسبة 2.5 في المئة من صافي الارباح وذلك لمدة ثلاث سنوات."

وأضاف البيان أنه سيستعاض عن هذه الضرائب بفرض ضريبة على إجمالي الإيرادات وقدرها 2.5 في المئة.