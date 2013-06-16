قرار المحكمة الدستورية بالكويت يفتح الباب امام تقليص المعارضة في البرلمان الجديد

من أحمد حجاجي

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال سياسيون ونواب برلمانيون ان قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت اليوم الاحد بحل البرلمان مع الابقاء على تعديلات في النظام الانتخابي تنهي منح كل ناخب اربعة اصوات يمكن ان يؤدي الى انقسام المعارضة واضعاف وجودها في البرلمان الجديد.

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بصورة تقليدية على التوازن بين الحكومة والبرلمان.

وقال يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية ان المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان.

ويوجب الدستور الكويتي إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين من حل البرلمان.

ودعا امير الكويت مواطنيه في كلمة عبر التلفزيون الى قبول حكم المحكمة الدستورية وطلب من مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات لتنفيذه.

وشهدت الكويت الغنية بالنفط احتجاجات غير مسبوقة خلال الشتاء الماضي بعد أن أصدر أمير البلاد مرسوما في غيبة البرلمان عدل بموجبه النظام الانتخابي ليصبح صوتا واحدا لكل ناخب بدل أربعة أصوات وهو ما اعتبرته المعارضة موجها ضدها ليحرمها من التحالفات التي اعتادت أن تعتمد عليها في كل انتخابات.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة اكدت حق الحكومة في تعديل "اوجه القصور" في القانون وقالت ان "قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية ومن شأنها ان تتيح للاقلية ان يكون لها تمثيل نسبي في المجلس النيابي."