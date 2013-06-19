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وزير النفط الكويتي: أسعار النفط الحالية عادلة

Wed Jun 19, 2013 8:56am GMT
 
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الكويت 19 يونيو حزيران (رويترز) - وصف وزير النفط الكويتي بالوكالة مصطفى الشمالي اليوم الأربعاء المستويات الحالية لأسعار النفط بأنها عادلة.

وقال الشمالي لرويترز "أسعار النفط عادلة."

واضاف أن انتاج الكويت من النفط يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتزيد القدرة الانتاجية للكويت عن ثلاثة ملايين برميل يوميا. لكن الانتاج الفعلي يتم وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع منظمة أوبك.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 106 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير نادية الجويلي)
 