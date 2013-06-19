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مسؤول كويتي يتوقع اعلان الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي في فبراير 2014

Wed Jun 19, 2013 9:30am GMT
 
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الكويت 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إنه يتوقع اعلان أسماء الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي في فبراير شباط 2014 .

وقال المطيري في تصريحات للصحفيين على هامش حفل تكريم مسؤولين نفطيين سابقين إن كلفة مشروع الوقود البيئي تصل إلى أربعة مليارات دينار أو أقل.

وتتنافس سبعة تحالفات عالمية على تنفيذ مشروع الوقود البيئي الهادف لتحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي.

وذكر المطيري أن الكويت ستطرح مناقصة المصفاة الرابعة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير المصفاتين ورفع طاقتيهما التكريرية الإجمالية إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذراع التشغيلية للكويت في القطاع النفطي ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصفاة الشعيبة والأحمدي وميناء عبد الله.

وتعتزم الشركة إنشاء مصفاة رابعة تهدف إلى انتاج زيت الوقود منخفض الكبريت والصديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير ومن المقرر أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا ليرتفع عند تشغيلها إجمالي ما يتم تكريره في الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير نادية الجويلي)
 