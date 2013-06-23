مؤسسة البترول الكويتية توقع عقدا لاستعادة ضريبة القيمة المضافة من كل الدول
الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إنها وقعت عقدا مع شركة تاكس باك العالمية لاستعادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من جميع دول العالم التي تفرض هذه الضريبة.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الشيخ طلال الخالد الصباح في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن هذه الخطوة جاءت "تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية والخاصة بالموارد المالية." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)
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