مؤسسة البترول الكويتية توقع عقدا لاستعادة ضريبة القيمة المضافة من كل الدول

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد إنها وقعت عقدا مع شركة تاكس باك العالمية لاستعادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من جميع دول العالم التي تفرض هذه الضريبة.