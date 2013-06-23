وزير كويتي: إنجاز مبنى الركاب الجديد قد يستغرق 5 سنوات

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المواصلات الكويتي سالم الأذينة اليوم الأحد إن إنجاز مبنى الركاب الجديد الذي تستعد الحكومة لبنائه بسعة 25 مليون راكب سنويا قد يستغرق من أربع إلى خمس سنوات.

وكان فيصل الأستاذ مدير إدارة المستشارين في وزارة الأشغال العامة توقع في مقابلة مع رويترز في فبراير شباط الماضي أن يتم افتتاح مبنى الركاب المعروف بالمطار الجديد والذي تصل كلفته التقديرية إلى 900 مليون دينار (3.2 مليار دولار) في عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير الأذينة قوله اليوم إنه ولحين انجاز مبنى المطار الجديد فقد "طرحت بدائل لاستيعاب الركاب في المطار الحالي عبر بعض المناطق غير المستغلة وتتضمن البدائل أيضا استغلال مطار الشيخ سعد العبد الله الأصغر حجما."

وتعتمد الكويت حاليا على مطارها القديم الذي تبلغ سعته الاستيعابية سبعة ملايين راكب سنويا والذي تزايد عليه الضغط بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد السكان وزيادة معدلات السفر بين السكان سواء كانوا مواطنين أو وافدين.

ويزيد عدد سكان الكويت حاليا عن 3.9 مليون نسمة من بينهم 1.2 مليون من المواطنين الكويتيين والباقي من الجنسيات المختلفة العربية وغير العربية. وعادة ما يشهد المطار الحالي زحاما في أوقات السفر التقليدية كالعطلات الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.