هيئة الاستثمار الكويتية: استثماراتنا في بريطانيا تضاعفت خلال 10 سنوات

لندن 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الجمعة إن الهيئة ضاعفت استثماراتها في بريطانيا إلى أكثر من المثلين خلال السنوات العشر الأخيرة لتتجاوز 24 مليار دولار.

وتتولى الهيئة إدارة أصول الدولة الكويتية رابع أكبر مصدر للنفط في العالم وهي أقدم صندوق سيادي يتابعه معهد صناديق الثروة السيادية وتبلغ قيمة أصولها 342 مليار دولار.

وقال العضو المنتدب بدر محمد السعد "يدير مكتب الاستثمار الكويتي (التابع للهيئة) أكثر من 120 مليار دولار في أنحاء العالم مقارنة مع 27 مليار دولار فقط قبل عشر سنوات."

وأضاف خلال حفل غداء للمستثمرين في لندن اليوم الجمعة "تستثمر الهيئة أكثر من 24 مليار دولار في بريطانيا في كل أنواع الأصول والقطاعات والصناعات. قبل عشر سنوات كانت الاستثمارات تسعة مليارات دولار." وأقيم الحفل بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي الذراع الاستثمارية الرئيسية للهيئة.

وقال السعد "في عالم التجارة والصناعة يمثل التعاون الوثيق بين الهيئة والمملكة المتحدة قوة للخير أعتقد أنها ستستمر وتنمو في السنوات المقبلة."

وبحسب بيانات تومسون رويترز يستثمر مكتب الاستثمار الكويتي 9.24 مليار دولار في الأسهم إذ له حصص في عدة شركات من بينها بي.بي وفودافون واتش.اس.بي.سي.