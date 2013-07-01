انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية للكويت 20% في الربع/1

أول يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات أولية من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية نحو 20 بالمئة إلى 4.7 مليار دينار (16.5 مليار دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. ميزان المدفوعات الربع/1 الربع/4 الربع/1 2013 2012 2012 (بالمليار دينار) المعاملات الجارية 4.71 5.49 5.87 الميزان التجاري (فوب) 6.21 6.62 7.33 الصادرات (فوب) 7.82 8.21 8.91 بدون النفط الخام 7.46 7.82 8.52 الواردات (فوب) -1.62 -1.59 -1.59 الحساب الرأسمالي 0.36 0.29 0.27 الحساب المالي -3.52 -5.39 -7.81 الاستثمار المباشر -0.80 0.01 -0.42 الاستثمار الكويتي بالخارج -0.82 -0.45 -0.41 الاستثمار الأجنبي بالكويت 0.02 0.46 -0.01 استثمارات المحافظ (صافي) -1.09 -1.00 -3.79 ملحوظة: أرقام 2013 قابلة للتعديل وبيانات 2012 معدلة. فوب = تسليم ظهر السفينة. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية إلى 39.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 50.5 بالمئة العام الماضي. (الدولار = 0.2853 دينار كويتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)