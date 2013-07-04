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التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 3% في مايو

Thu Jul 4, 2013 2:43pm GMT
 
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الكويت 4 يوليو تموز (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء الكويتية
(كونا) اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو
أيار نقلا عن أرقام لمكتب الإحصاءات:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    مايو 2013    أبريل 2013    مايو
2012
 التغير الشهري               0.3           0.3          -0.2
 التغير السنوي               3.0           2.8           3.4
    ملحوظة: زادت أسعار الغذاء التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار
6.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار و0.2 بالمئة عن الشهر
السابق.
    غير مكتب الإحصاءات أوزان مؤشر أسعار المستهلكين لبيانات أبريل
نيسان. وسنة الأساس هي 2007.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في أبريل نيسان أن يبلغ
التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة العام
الماضي.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 