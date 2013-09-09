تحقيق-يحدث في فرنسا .. إمبراطورية عقارية قطرية معفاة من الضرائب

من ليونيل لوران

باريس 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - يجتذب الشانزلزيه ملايين السياح في كل عام ليستمتعوا بالشراء في مركز التسوق إليزيه 26 ولعب البوكر في نادي الطيران والسيارات الفارهة وعمارة المستقبل في معرض سيتروين أو فتيات الاستعراض بأجسادهن العارية إلا من الريش في ملهى ليدو.

لكن رغم سحرها الباريسي فإن أيا من تلك المفاتن لا يملكه فرنسيون. إنها مملوكة للأسرة الحاكمة في قطر الغنية بالموارد الطبيعية والتي تبعد نحو خمسة آلاف كيلومتر.

قد يمتعض بعض المسلمين لفكرة الاستثمار في الميسر والخمور والمراقص لكن تلك العقارات ساعدت على مدى سنوات في تعزيز المحفظة العالمية لقطر من الأصول المميزة مثل متجر هارودز في لندن وفندق رافلز في سنغافورة.

أما أحدث إضافة فرنسية فسلسلة مراكز تسوق فاخرة تحت علامة برنتون اشتراها صندوق يسيطر عليه أعضاء بالأسرة الحاكمة في أغسطس آب مقابل 1.7 مليار يورو (2.23 مليار دولار).

وبالنسبة للأسرة الحاكمة يعود جانب من جاذبية بريطانيا إلى أنها لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب من بيع العقارات. ومنذ خمس سنوات أبرمت قطر اتفاقا مماثلا مع فرنسا.

وقع المعاهدة الرئيس الفرنسي السابق المنتمي ليمين الوسط نيكولا ساركوزي عام 2008 وهي من أفضل ما حصلت عليه قطر حيث تعفي المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات وهو ما تقول جمعية آبي بيير الخيرية إنه أمر مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 مليون من سكانه من انعدام السكن اللائق.

ويواجه الأمر انتقادات من سياسيين بعضهم داخل الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند. وفي ابريل نيسان وصف وزير الميزانية برنار كازينوف المعاهدة بأنها "استثناء لا نريد تكراره". وتساءل آخرون إن كانت تحقق أي ميزة اقتصادية يمكن أن تعوض حصيلة الضرائب المفقودة.