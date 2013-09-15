مقابلة-وزير المالية المصري متفائل رغم التحديات

من نادية الجويلي وإيهاب فاروق

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - في مكتب بسيط قال إنه "استلفه" من أحد العاملين بالوزارة، بدا وزير المالية المصري أحمد جلال مرتاحا ومتفائلا وهو يتحدث عن خطط طموح لإنعاش اقتصاد ينوء تحت عبء مشاكل وتحديات جمة.

وقال جلال في مقابلة مع رويترز في مبنى الوزارة الذي لا تزال رائحة الحريق تفوح منه بعد شهر من اضرام النار به وسط أعمال عنف دامية، إن وزارته تتعامل مع المشاكل من خلال تنشيط الاقتصاد وإحداث توازن كلي والسعي لتوزيع عوائد النمو بشكل أفضل.

وأعرب الوزير عن امتنانه للمساعدات الخليجية التي تدفقت على مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز قائلا "مصر تمر بمرحلة خاصة جدا وهم يساعدون التحول السياسي في مصر."

وقال إن مصر ستتحرك قريبا لحل مشكلة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الاجنبية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار.

- المساعدات الخليجية

وقال وزير المالية إن المساعدات الخليجية منحت مصر "فرصة لالتقاط الأنفاس" وإنها تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية والإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي.