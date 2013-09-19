صحيفة: نفط الكويت ترسي 4 عقود بمبلغ 400 مليون دينار على شركات عالمية

الكويت 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الخميس إن شركة نفط الكويت الحكومية أرسلت أربعة عقود استشارية قيمتها الإجمالية 400 مليون دينار (1.4 مليار دولار) على شركات هندسية عالمية هي فلور الأمريكية وبارسون الأمريكية-الاسترالية وإميك البريطانية وسايبم الايطالية.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بالمسؤولة‭‭ ‬‬في شركة نفط الكويت القول إن هذه العقود تتعلق "بتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية لمشاريع رأسمالية مليارية والإشراف على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار استراتيجية الشركة لعام 2030.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة.

وتهدف الكويت للوصول بقدراتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل نفط يوميا في 2020 من حوالي 3.1 مليون برميل حاليا.