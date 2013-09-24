زين تتوقع تجديد عقدها لإدارة مشغل رئيسي للهاتف المحمول في لبنان

من ماثيو سميث

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال سكوت جيجنهايمر الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات الكويتية لرويترز إن الشركة تتوقع تمديد عقدها لإدارة مشغل رئيسي لخدمات الهاتف المحمول في لبنان إلى حين تشكيل حكومة جديدة في البلاد تستطيع طرح عطاءات لعقود جديدة.

ويحاول رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام تشكيل حكومة منذ نحو ستة أشهر لكن الانقسامات السياسية تحول دون ذلك ولا يوجد ما يشير إلى انفراجة في الأفق.

وتسببت هذه الأزمة في تأخر خطط تطوير قطاع الاتصالات اللبناني الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كبير.

وقال جيجنهايمر لرويترز "هناك حكومة مؤقتة .. لا أحد يريد اتخاذ قرار بشأن تعاقد طويل الأجل." وأضاف "أعتقد أنه سيجري تجديده (العقد) بشكل مستمر إلى حين تشكيل حكومة."

وتقدم شركة أوجيرو للاتصالات المملوكة للحكومة خدمات الهاتف الثابت في لبنان كما تملك الدولة شركتين لخدمات الهاتف المحمول هما تاتش وألفا وتديرهما زين الكويتية وأوراسكوم للاتصالات المصرية.

وتولت زين إدارة تاتش عام 2004 وبدأت أوراسكوم للاتصالات إدارة ألفا عام 2009 وتم تجديد العقدين بشكل متكرر منذ ذلك الوقت وعادة على أساس سنوي.

وكان من المقرر أن ينتهي العقدان في 31 يناير كانون الثاني لكن تم تمديدهما إلى 30 يونيو حزيران لإتاحة مزيد من الوقت لعطاء لعقدين جديدين مدتهما ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كان من المقرر فتحه لشركات اتصالات أخرى.

وكان من المنتظر أن يبدأ تقديم العروض في منتصف أبريل نيسان لكن الحكومة علقت العطاء وجددت العقدين حتى 30 سبتمبر أيلول.