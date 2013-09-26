مصر تتسلم وديعة بملياري دولار من الكويت

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن البنك تسلم وديعة بملياري دولار من الكويت.

والوديعة جزء من مساعدة قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

كان رامز قال منذ أسبوع إن مصر ردت وديعة قيمتها مليارا دولار من قطر التي كانت داعما قويا لمرسي وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)