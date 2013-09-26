سهم الاتصالات السعودية يرتفع لأعلى مستوى له في 8 أشهر مع صفقة بيع وحدة

من نادية سليم

دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - احتل سهم الاتصالات السعودية مركز الصدارة في أسواق أسهم متقلبة في منطقة الشرق لأوسط اليوم الخميس مع صعوده لأعلى مستوياته في ثمانية أشهر بعدما وافقت الشركة على بيع وحدتها الاندونيسية لأكسياتا جروب الماليزية.

وقفز السهم 6.2 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني قبل أن يبدد بعض تلك المكاسب ليغلق مرتفعا 3.3 في المئة عن الإغلاق السابق.

ولم يتم الكشف عن ثمن الصفقة لكن أكسياتا قالت إن قيمة الوحدة بي.تي أكسيس تليكوم اندونيسيا تبلغ 865 مليون دولار وهي قيمتها السوقية مضافا إليها الديون. وربما تساعد الصفقة أيضا الاتصالات السعودية على إنهاء خلافها مع بنوك عالمية بشأن قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبط بالشركة الاندونيسية.

وقال محلل بحوث في دبي "تقوم الاتصالات السعودية بإعادة تقييم أنشطتها الدولية الآن ويعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

"ورغم ذلك فإن معظم مخاطر وتقلبات النقد الأجنبي التي غالبا ما تتمخض عن خسائر في تحويلات العملة تأتي من حصتها في ترك تليكوم ولن يؤثر بيع أكسيس على ذلك بشكل كبير."

وهبط قطاع البتروكيماويات السعودي ذو الثقل في السوق مع تراجع مؤشره 0.4 في المئة بينما انخفض مؤشر قطاع البنوك 0.5 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.3 في المئة تاركا السوق دون المستوى النفسي المهم البالغ 8000 نقطة.