الكويت تمنح مصر خمس سنوات لرد وديعة قيمتها ملياري دولار

القاهرة 20 اكتوبر تشرين الاول (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي اليوم الأحد إن دولة الكويت سمحت لمصر برد وديعة قيمتها ملياري دولار على خمس سنوات بدلا من الإطار الزمني الحالي المحدد بعام واحد.

أدلى الببلاوي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع محطة (سي بي سي) التلفزيونية المصرية الخاصة مساء اليوم .

وكان البنك المركزي المصري استلم الوديعة في 26 سبتمبر ايلول ضمن حزمة مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار تعهدت الكويت بتقديها لمصر عقب اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وطلب مسؤولون مصريون من الكويت تمديد فترة رد الوديعة لخمس سنوات لتتسق مع مدد حزم مساعدات اخرى قدمتها السعودية والامارات.

وبلغ حجم المساعدات التي تعهدت بها هذه الدول لمصر 12 مليار دولار.