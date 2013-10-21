ميزان القابضة الكويتية تشتري موزع رد بول في الإمارات

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قررت شركة ميزان القابضة الكويتية شراء موزع مشروب الطاقة رد بول في دولة الإمارات ما يبرز الإقبال على الاستثمار في القطاع الاستهلاكي في دول الخليج.

وذكرت ميزان وشركة أبوظبي للاستثمار في بيان اليوم الإثنين أن ميزان ستشتري مجموعة يونيترا متس من شركة أبوظبي للاستثمار ومستثمرين آخرين. كانت شركة أبوظبي للاستثمار المملوكة للإمارة اشترت حصة أغلبية في يونيترا في عام 2008 .

ولم يجر الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وزاد إقبال المستثمرين على القطاع الاستهلاكي المتنامي ما عزز انشطة الاستحواذ والاندماج في السنوات الاخيرة. ففي عام 2011 اشترت كوكا كولا حصة في شركة المشروبات السعودية العوجان الصناعية مقابل 980 مليون دولار سعيا للاستفادة من الطلب على المشروبات غير الكحولية في الشرق الأوسط.

وذكرت ميزان في بيان أن يونيترا توزع مشروبات غير كحولية اخرى في الإمارات مثل سان بيليجرينو.