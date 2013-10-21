وزير المالية: الكويت بصدد مراجعة سياسة الدعم

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات بثها تلفزيون العربية اليوم الإثنين إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات.