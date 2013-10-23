صحيفة: صناديق سيادية خليجية قد تشتري حصة في مشروع نووي في بريطانيا

باريس 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نشرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أن صناديق سيادية خليجية قد تشتري حصة تصل إلى 15 في المئة في مشروع شركة كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) لبناء مفاعلين نوويين في هينكلي بوينت في بريطانيا بتكلفة 16 مليار جنيه استرليني (26 مليار دولار).

وقالت الصحيفة دون ذكر مصادر إن صندوق الثروة السيادية في الكويت أو قطر قد يشاركان. وكانت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت - وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد - اشترت حصة 4.8 في المئة في مجموعة أريفا النووية الفرنسية مقابل 600 مليون يورو (826 مليون دولار).

ولم يتسن الاتصال بشركة إي.دي.إف اليوم الأربعاء للتعليق.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستقود تحالفا لبناء مفاعلين من تصميم اريفا في بريطانيا.

وسيكون لشريكي شركة إي.دي.إف القديمين المؤسسة النووية العامة الصينية (سي.جي.إن) والمؤسسة النووية الوطنية الصينية (سي.إن.إن.سي) حصة مجمعة تتراوح نسبتها بين 30 و40 في المئة بينما سيكون لشركة أريفا الفرنسية المملوكة للدولة حصة تبلغ عشرة بالمئة.

وقالت إي.دي.إف إن المناقشات جارية مع قائمة مختصرة للأطراف الأخرى المهتمة وقد تحصل على حصة 15 بالمئة.