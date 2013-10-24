مسؤول: إندونيسيا أوقفت محادثات لبناء مصفاتين مع الكويت والسعودية
جاكرتا 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول بشركة النفط الحكومية الاندونيسية برتامينا إن بلاده أوقفت محادثات لبناء مصفاتين جديدتين مع مؤسسة البترول الكويتية وأرامكو السعودية بسبب خلافات حول قضايا ضريبية.
وقال كريسنا دامايانتو مدير المصافي في برتامينا لرويترز "لم نتوصل إلى اتفاق بخصوص الضرائب مع الكويت ومن ثم باءت المفاوضات بالفشل."
وأضاف أن المفاوضات مع أرامكو السعودية فشلت أيضا بعد أن رفضت الحكومة الاندونيسية طلبها بخفض الضرائب وإعفاء ضريبي مؤقت.
وكانت برتامينا وقعت اتفاقين أوليين مع أرامكو السعودية في فبراير شباط ومع مؤسسة البترول الكويتية في عام 2010 لبناء مصفاتين بحلول عام 2018 تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 300 ألف برميل يوميا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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