مسؤول: إندونيسيا أوقفت محادثات لبناء مصفاتين مع الكويت والسعودية

جاكرتا 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول بشركة النفط الحكومية الاندونيسية برتامينا إن بلاده أوقفت محادثات لبناء مصفاتين جديدتين مع مؤسسة البترول الكويتية وأرامكو السعودية بسبب خلافات حول قضايا ضريبية.

وقال كريسنا دامايانتو مدير المصافي في برتامينا لرويترز "لم نتوصل إلى اتفاق بخصوص الضرائب مع الكويت ومن ثم باءت المفاوضات بالفشل."

وأضاف أن المفاوضات مع أرامكو السعودية فشلت أيضا بعد أن رفضت الحكومة الاندونيسية طلبها بخفض الضرائب وإعفاء ضريبي مؤقت.