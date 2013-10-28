مصادر: صندوق الثروة الكويتي يعين رئيسا لوحدة البنية التحتية

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادية الكويتي عين رئيسا لوحدته الجديدة للبنية التحتية في مسعى لتعزيز استثماراته في القطاع.

وقال المصادران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لأن الموضوع لم يعلن بعد أن حكيم دريسي كايتوني وهو نائب سابق لرئيس بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن عين كعضو منتدب لشركة ورين هاوس لإدارة البنية التحتية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للاستثمار الكويتية.

وقال أحد المصدرين أن ورين هاوس التي أنشأتها المؤسسة العامة للاستثمار في ابريل نيسان وألحقتها بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عينت أيضا مارك كيلر المصرفي السابق في بنك أوف أمريكا ميريل لينش كمساعد لدريسي كايتوني في تحديد الاستثمارات المطلوية في القطاع.