نقص المساكن يمثل معضلة في الكويت

الكويت 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤولون كويتيون في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الكويت أن تجعل أولويتها حل أزمة نقص المساكن التي تمولها الحكومة.

ويقول الكويتيون الذين اعتادوا على سخاء الدولة الخليجية - وهي من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي - إنهم قد ينتظرون فترات تصل إلى 20 عاما على قائمة انتظار للحصول على مسكن.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) اليوم الثلاثاء إن مسألة الإسكان على رأس أولويات هذه الدورة البرلمانية ويتعين على مجلس الوزراء تقديم حلول مبتكرة بجدول زمني. وأضاف أن الكويت لديها الموارد المالية اللازمة لحل المشكلة.

وفي إطار برنامج وطني شامل للإعانات الاجتماعية يستطيع الكويتيون طلب مسكن من الحكومة بعد الزواج إذ يحصلون على قروض ويسددونها على فترة طويلة.

لكن قائمة الانتظار للحصول على المساكن المدعومة من الحكومة اتسعت إلى أكثر من 100 ألف في عام 2013 ومن المتوقع أن تزيد عدة آلاف سنويا في البلد الذي يشكل الشبان تحت سن 25 عاما أكثر من نصف مواطنيه الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون كويتي.