صحيفة: الكويت تحسم الأسبوع المقبل قائمة الشركات المؤهلة لمشروع نفطي بمليار دينار

الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء إن مؤسسة البترول الكويتية الحكومية ستحسم الأسبوع المقبل قائمة الشركات النهائية التي ستنافس على مناقصة انشاء وتنفيذ ثلاثة مراكز تجميع للنفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة اجمالية تتجاوز مليار دينار (3.5 مليار دولار).

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول ان أبرز الشركات المؤهلة للمشروع هي دايو الكورية واس.كيه وبكتل وفلور وتكنيب بالاضافة الى شركات هولندية وفرنسية وأوروبية أخرى.

وقالت الصحيفة إنه تم استبعاد شركة هندية وأخرى سنغافورية من المنافسة بسبب "قلة الخبرة" في تنفيذ المشاريع وانخفاض تصنيفها بما لا يتفق مع اللوائح والشروط التي تعمل بها لجنة المناقصات المعنية في مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ المشاريع العملاقة.

وتحمل مراكز التجميع الجديدة أرقام 29 و30 و31 بطاقة انتاجية متوقعة 100 ألف برميل يوميا لكل مركز لرفع القدرة الإنتاجية في منطقة شمال الكويت من 700 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.