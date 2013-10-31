غلق أجزاء من مصفاة عبد الله الكويتية للصيانة

الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبد الله الكويتية اليوم الخميس إن أجزاء من المصفاة أغلقت لإجراء أعمال صيانة من المتوقع أن تستمر حتى 27 نوفمبر تشرين الثاني لكن العمل لن يؤثر على وحدات تقطير الخام.