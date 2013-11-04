قمة رويترز-الخليج يجتذب أموالا أجنبية في ظل معاناة دول الربيع العربي

من اندرو تورشيا

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تتدفق الأموال الأجنبية على المناطق الأقل احتياجا إليها في الشرق الأوسط إذ بدأت منطقة الخليج تصبح وجهة رئيسية لمستثمري المحافظ الدولية بينما تحول القلاقل السياسية دون ضخ استثمارات في أنحاء أخرى بالمنطقة.

فعندما تفجرت الانتفاضات في مصر وتونس ودول عربية أخرى قبل أكثر من عامين بدا أن الربيع العربي سيأتي بتأثير مختلف كليا.

ومع الإطاحة بالحكام الفاسدين وتشكيل حكومات ديمقراطية تركز على رفع مستويات المعيشة بشرت الانتفاضات بفتح الأسواق أمام المزيد من التنافس وجذب استثمارات أجنبية جديدة في معظم دول شمال إفريقيا وبلاد الشام.

وبدا أن منطقة الخليج التي نجحت في تفادي التغيرات السياسية الكبيرة تمثل فرصة أقل جاذبية بعد أن اتخذت الأنظمة الملكية استعداداتها لمقاومة شبح الاضطرابات وتخلت عن إصلاحات اقتصادية تنطوي على حساسية سياسية.

ولكن منذ عام 2011 وضعت الغالبية العظمى من المستثمرين ثقتها في الخليج. وتألقت أسواق الأسهم والسندات الخليجية لأسباب عدة من بينها تدفقات الأموال الأجنبية عليها بينما عانت الأسواق المتأثرة بالربيع العربي.

وبرز هذا التناقض الأسبوع الماضي عندما رفعت ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة إلى وضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة بعد قرار مماثل اخذته شركة إم.اس.سي.آي للمؤشرات في يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب أموال أجنبية جديدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى هذين السوقين إذ يضع الخليج على الخريطة للمرة الأولى أمام بعض الصناديق الأجنبية التي تتابع عن كثب مؤشري اس آند بي وإم.إس.سي.آي.